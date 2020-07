Sanerend KLM schrapt nog eens 1500 banen

Bij KLM worden de komende tijd nog eens zo’n 1500 mensen ontslagen. Dit maakte de luchtvaartmaatschapij vrijdag bekend.

Dat aantal komt bovenop de KLM-medewerkers die gebruikmaakten van de vrijwillige vertrekregeling, de uitzendkrachten en mensen met een aflopend contract die al moesten vertrekken en de medewerkers die dit jaar en volgend jaar met pensioen gaan.

KLM spreekt in een verklaring van een huidig totaal voltijdsbanen van 33.000. Gezien de „hoge mate van onzekerheid” houdt de onderneming de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te verminderen als het productieniveau verder blijft tegenvallen.

De banen verdwijnen bij alle groepen KLM-personeel. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij met de bonden voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel in gesprek moet om een sociaal plan vast te stellen. Die gesprekken beginnen wat KLM-topman Pieter Elbers betreft zo snel mogelijk.

Klappen

De luchtvaartbranche heeft namelijk harde klappen gekregen door de coronacrisis, zei Elbers. Niet alleen is er te veel personeel, de luchtvaartmaatschappij moet ook de kosten terugdringen. Eind oktober moet er een uitgewerkt plan liggen, inclusief de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een van de eisen van de miljardenlening die KLM van de Nederlandse staat kreeg.

In totaal gaat KLM inclusief haar dochterbedrijven met ongeveer 5000 medewerkers minder door. Mensen met aflopende en tijdelijke contracten waren goed voor ongeveer 1500 voltijdsbanen, de 2400 medewerkers die vrijwillig vertrekken vullen ongeveer 2000 voltijdsbanen en tot eind volgend jaar gaan ook nog eens 500 mensen met pensioen.

Donderdag werd al bekend dat in het tweede kwartaal nog meer verlies geleden heeft dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Omdat vrijwel alle vliegtuigen een deel van de afgelopen periode aan de grond moesten blijven, liep het operationeel verlies op tot 493 miljoen euro. De omzet duikelde met meer dan 75 procent.

Daarmee deed KLM het aanzienlijk beter dan de Franse zustermaatschappij Air France. Onder meer door strengere lockdownregels in Frankrijk zette de Franse luchtvaartconcern een bijna 87 procent lagere omzet in de boeken.

Heel Air France-KLM haalde een omzet van 1,2 miljard euro, tegen 7 miljard euro vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro. Air France maakte eerder al bekend dat er 7600 banen zouden verdwijnen. Ook dat gebeurt deels middels een vrijwillige regeling.

Voor de komende kwartalen werd moederbedrijf Air France-KLM iets positiever. Het bedrijf denkt dat in de lopende periode 45 procent van alle vluchten die normaal zouden worden uitgevoerd, vertrekt. Daarmee is het bedrijf wat positiever gestemd dan bij de eerstekwartaalcijfers. In het vierde kwartaal zou het aandeel moeten zijn opgelopen tot 60 procent.

Het concern houdt daarbij een slag om de arm omdat het herstel sterk afhankelijk is van ontwikkelingen rond het coronavirus. Elbers benadrukt overigens dat de cijfers van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog slechter waren geweest zonder de NOW-steun van de overheid.

Dat was niet de enige steun die KLM kreeg vanuit Den Haag. Mede door staatssteun van de Franse en de Nederlandse overheid had Air France-KLM eind juni 14,2 miljard euro beschikbaar aan geld en mogelijk krediet.

Kritisch

Vakbonden zijn in een eerste reactie op de besparings- en reorganisatieplannen van KLM kritisch. Zo stelt CNV dat de voorstellen van de luchtvaartmaatschappij onrechtvaardig zijn. FNV eist dat bij het schrappen van banen geen gedwongen ontslagen vallen.

CNV erkent dat gezien de crisis ingrijpen nodig is, maar het stoort de bond dat in die plannen personeel met lagere inkomens ook al salaris zou moeten inleveren.

Vakbond FNV ziet er naar eigen zeggen ook op toe dat vertrekkende werknemers met een vast contract niet worden vervangen door personeel met een flexcontract.

KLM en vakbonden overleggen de komende maanden verder over de definitieve uitwerking van de reorganisatie. In oktober moet er een vastomlijnd plan liggen.