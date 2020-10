Samsung verwacht meer concurrentie bij smartphones

Samsung Electronics is voorzichtiger geworden over de winstgevendheid in het lopende kwartaal. Volgens het Zuid-Koreaanse technologieconcern is er sprake van toenemende concurrentie bij de verkoop van smartphones.

In het afgelopen kwartaal deed Samsung juist nog zeer goede zaken met de verkoop van mobieltjes, geholpen door de introductie van nieuwe modellen. Daarnaast nam de vraag naar tablets toe omdat mensen meer thuis zitten vanwege de coronacrisis. Samsung gaat nu meer uitgeven aan advertenties om zo zijn marktaandeel op de smartphonemarkt te beschermen.

In het derde kwartaal steeg de nettowinst van Samsung op jaarbasis met 52 procent tot bijna 9,3 biljoen won. Dat is omgerekend 7 miljard euro. De verkoop van mobieltjes sprong met bijna 50 procent omhoog. De omzet lag in de meetperiode op 67 biljoen won, ongeveer 50 miljard euro.

Zondag maakte Samsung nog bekend dat voorzitter Lee Kun-Hee op 78-jarige leeftijd is overleden. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg.