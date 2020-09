RMU wil investeringsfonds voor sociale duurzaamheid

De Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) roept op om een investeringsfonds voor sociale duurzaamheid in het leven te roepen.

Dat fonds is primair bedoeld om flink te investeren in een goed onderwijssysteem dat volop gelijke kansen biedt op duurzaam werk en omscholing voor iedereen. „Of het nu gaat om flexwerkers, zzp’ers of vaste arbeidskrachten”, zegt Jan Schreuders, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. „Dit fonds kan tevens ingezet worden voor bij- en omscholing van werklozen als aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs en in de zorg en voor innovatie in deze sectoren, waardoor er meer contacttijd ontstaat met leerlingen en in de zorg met patiënten.”

De RMU prijst het kabinet om het investeringsfonds voor het aanjagen van onze economie. Schreuders: „Een vitale economie is belangrijk. De vandaag gepresenteerde begroting maakt keuzen zichtbaar. De vraag is op welke waarden we inzetten en investeren. De coronacrisis heeft messcherp de ongelijkheid binnen de arbeidsmarkt en daarmee binnen de samenleving blootgelegd, en versterkt. Dat geeft meer ongelijkheid. De overheidssteun aan bedrijven kwam veelal ten goede aan diegenen met een vast contract, terwijl de flexwerkers hun baan verloren. Toch al sociaal kwetsbare moeten op zoek naar ander werk en naar omscholing. En het onderwijs en de zorg staan al onder continue druk van personeelstekorten en een gebrek aan middelen.”