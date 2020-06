RMU doet meer aan collectieve belangenbehartiging

De RMU doet steeds meer aan collectieve belangenbehartiging. Dat bleek donderdag uit het jaarverslag over 2019.

De Reformatorische Maatschappelijke Unie was vorig jaar bij 361 zaken van collectieve belangenbehartiging betrokken. In 2018 waren dat er 278 en het jaar ervoor 237. De vakorganisatie praatte in 2019 bijvoorbeeld mee over een onderzeebootorder voor scheepsbouwer Damen die veel werkgelegenheid oplevert.

Ook bij principiële zaken zoals de zondagsrust of het niet meedoen aan stakingen behartigt de RMU de gezamenlijke belangen van haar 16.837 leden. Collectieve belangenbehartiger Johann Honders noemt als voorbeeld de brieven die zijn verstuurd aan cao-partijen rond de houthandel waar gemorreld werd aan de zondagsrust.

Honders denkt dat de RMU als kleine vakorganisatie toch in staat is om grote dingen voor elkaar te krijgen. „Het beste voorbeeld daarvan vond ik de Wet BIG-II die de functie van verpleegkundige op de schop moest gooien: mede door onze inzet is de wet van tafel geveegd.”

De individuele belangenbehartiging is juist afgenomen in 2019. Hielp de RMU in 2018 nog bij 4478 ledenzaken, vorig jaar waren dat er 3871.

Het ledenaantal is ook afgenomen: van 17.193 in 2018 tot 16.837 vorig jaar. „Een trend die we graag willen omdraaien”, zegt Jan Kloosterman die vorig jaar in de Raad van Bestuur is benoemd.