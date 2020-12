’Regels rond ‘big tech’ en betaalmarkt moeten strenger’

Grote technologiebedrijven zoals Apple, Google, Facebook en Amazon moeten ervoor zorgen dat hun platform of apparaat geschikt is voor verschillende aanbieders van betaaldiensten. De Europese regels op dat punt moeten worden aangescherpt. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt, die een studie deed naar de bekende ‘big tech’-bedrijven in opdracht van het ministerie van Financiën.

De consumentenwaakhond wil dat er bij de grote bedrijven een gelijk speelveld komt voor alle aanbieders van betaaldiensten. Alleen dan blijven de diensten concurreren en innoveren en houden consumenten keuzevrijheid. „Het zou goed zijn dat voordat de markt gedomineerd wordt door één of enkele grote spelers, de Europese regels op dit punt worden aangescherpt”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

De rol van de techreuzen op de betaalmarkt is nu nog beperkt. Toch krijgen de bedrijven een steeds sterkere positie door overnames en samenwerkingen, en bieden ze vaker eigen betaalmogelijkheden. In de winkel komen ook steeds meer mogelijkheden voor contactloos betalen, bijvoorbeeld met smartphones en smartwatches. Die apparaten moeten volgens de ACM de mogelijkheid bieden om meer soorten betaalapps te gebruiken. Ook zouden onlineplatforms bepaalde betaaldiensten niet moeten kunnen weigeren.

‘Big tech’-bedrijven die alleen betaaldiensten faciliteren zouden volgens de ACM ook onder de nieuwe Europese regels voor betalingsverkeer, PSD2, moeten vallen. Die bieden meer mogelijkheden voor innovatie en concurrentie. Ook zou een wijziging van de concurrentieregels helpen. Dan kunnen er vooraf voorwaarden worden gesteld aan dominante platforms, bijvoorbeeld dat ze open moeten staan voor verschillende betaaldiensten.