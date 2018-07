Rechter schorst president-commissaris Eneco

President-commissaris Edo van den Assem van energiebedrijf Eneco is door de Ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam geschorst. De rechter zal een vervanger aanwijzen. Ook moet er een onderzoek komen naar de gang van zaken binnen de onderneming.

Bij Eneco is het al langer onrustig. Deze zaak was door de ondernemingsraad (or) van Eneco aangespannen omdat de raad van commissarissen onzorgvuldig zou hebben gehandeld rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. Er was eigenlijk het vertrek van drie commissarissen geëist. Maar zover gaat de rechter niet. Een van de drie betreffende commissarissen was bovendien eerder zelf al opgestapt.