RD organiseert congres over duurzaam ondernemen

Gods schepping staat meer en meer onder druk. Hoe gaan ondernemers daarmee om? Waarom zou een christen duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat komt daar allemaal bij kijken? En komt er nog wel brood op de plank als je duurzaam onderneemt?

Deze en meer vragen staan centraal op het congres ”Ondernemen met oog voor de schepping”, dat het Reformatorisch Dagblad organiseert in de Week van de Schepping (9-14 maart). Het congres in Gouda omvat twee rondes met in totaal negen verschillende workshops, een netwerkbuffet en een debatavond. Diverse ondernemers, Woord en Daad, Hoornbeeck en RMU dragen bij aan het congres.

debatavond

Alleen de kosten voor het buffet worden in rekening gebracht. Aanmelden verplicht! Meer informatie en aanmelden op rd.nl/debatavond.