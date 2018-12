Qatar krijgt uitnodiging Golftop van Saudi’s

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen van de Saudische koning Salman om de jaarlijkse top van Golfstaten bij te wonen. Deze wordt op 9 december gehouden in de Saudische hoofdstad Riyad. Dat meldde het Qatarese persbureau.

De uitnodiging is opvallend omdat Qatar in een bitter geschil is verwikkeld met de Saudi’s, Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De Arabische landen verbraken in juni vorig jaar de banden met Qatar, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Dit alles wordt overigens door Doha ontkend.

De uitnodiging van de Saudische koning komt een dag nadat Qatar abrupt aankondigde dat het na 57 jaar uit oliekartel OPEC stapt om zich te focussen op vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Deze stap wordt alom gezien als een uithaal in de richting van Saudi-Arabië, het belangrijkste lid van het oliekartel.