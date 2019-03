Prijs margarines in klein jaar tijd flink gestegen

In een klein jaar tijd is de prijs van margarines in de supermarkten flink gestegen.

Dat meldde de Telegraaf woensdag. De prijs van Becel Original is bij Albert Heijn (AH) en Vomar nu 12 procent hoger dan in juli 2018. Bij Jumbo is het prijsverschil zelfs 19 procent. Ook de prijs van Croma schoot omhoog. Bij Vomar kost een pakje nu 1,49 euro tegen 1,22 euro.

De Telegraaf legt een verband met het Amerikaanse opkoopfonds KKR dat eind 2017 de margarinedivisie van Unilever kocht voor 6,8 miljard dollar en nu de lakens uitdeelt.

Monopolie

Upfield, de margarinetak van KKR, kreeg na de aankoop bijna een monopolie op A-merken margarines. Naast de merken van Upfield staan er vrijwel alleen nog eigen merken in de schappen van de supermarkten.

Op de website van nu.nl, dat het nieuws van de ochtendkrant overnam, reageerden woensdag veel lezers op het nieuws. Ene Rob van Hulst meldt: „Tot een half jaar geleden was Blue Band bij Jumbo 15 tot 30 cent –dat wisselde nogal eens– goedkoper dan bij Albert Heijn en Plus. Maar ook zij kunnen blijkbaar niet opboksen tegen de macht van KKR. Nu zijn ze net zo duur als AH en Plus.”

Een anonieme lezer meldt dat KKR maar één visie heeft: winstmaximalisatie. „Een opgekocht bedrijf wordt uitgeperst met soms grote gevolgen: personeel de laan uit; producten duurder en kwaliteit omlaag. De Nederlandse staat legt deze bedrijven niets in de weg, anders dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk.”

Sommigen reageren laconiek. „In mijn beleving hebben ze allemaal boter op hun hoofd. Ik gebruik alleen margarine voor op brood. Bakken doe ik in olijfolie.” Anderen pleiten voor het kopen van een goedkoper huismerk. „Een huismerk is goed genoeg. Vaak is het zelfs precies dezelfde margarine in een ander wikkeltje voor een lagere prijs.”

Ook roomboter wordt gepromoot, onder meer met het argument dat het gezonder zou zijn. „Smeerboter is geraffineerd en dus slecht, Je kunt beter roomboter eten, Doe ik al jaren, zeker nu de prijzen van margarine omhoog gaan.”

Inflatie en transportkosten

Upfield zelf stelt in een reactie dat de prijzen lange tijd niet substantieel zijn verhoogd. Vanwege inflatie, productverbetering en kostenstijgingen zoals voor transport, zijn de adviesprijzen licht verhoogd, aldus het bedrijf. „We hebben geen controle over de prijzen in de supermarkten.”