Prijs hotelkamer soms schimmig

In de hotel- en recreatiebranche schiet de transparantie van prijzen nog altijd tekort. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder ontvangt regelmatig klachten dat bijvoorbeeld de toeristenbelasting bij een boeking niet van begin af aan in de prijsweergave is opgenomen.

Ook worden de boekings- of reserveringskosten soms niet in een oogopslag bij de geadverteerde prijs vermeld. Of hotelkamers zijn niet te boeken zonder eerst vriend te worden of eerst een account aan te maken.

Het komt tevens voor dat aanbiedingen niet te vinden zijn in het boekingssysteem. Dan zijn ze mogelijk te kwalificeren als verboden lokkertjes, waarschuwt de ACM die hierover een brief heeft gestuurd aan Koninklijke Horeca Nederland.

Leden van die brancheorganisatie worden opgeroepen om hun advertenties, boekingssystemen en website nog eens na te lopen. De ACM houdt in de gaten hoe bedrijven omgaan met de prijstransparantie. Als ondernemingen de regels overtreden, kan daartegen worden opgetreden zonder waarschuwing vooraf. De ACM kan een boete opleggen of een last onder dwangsom.