Polderorgaan wil overheidssteun voor alle bedrijven in concerns

Bedrijven die onderdeel zijn van een concern, moeten vanwege de coronacrisis mogelijk noodgedwongen personeel ontslaan omdat zij niet altijd gebruik mogen maken van de NOW-regeling van de overheid. Daarvoor waarschuwt de Stichting van de Arbeid. In een brief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vraagt het polderorgaan de regering om de werkgelegenheidsmaatregel ook te laten gelden voor alle werkmaatschappijen in nood.

Bij een succesvol beroep op Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) betaalt de overheid een deel van het loon van personeel door, zodat werkgelegenheid tijdens de coronacrisis behouden blijft. Om daarop een beroep te kunnen doen, moet de omzetdaling van een concern hoger liggen dan 20 procent. Noodlijdende bedrijven binnen een concern dat vooralsnog niet met een omzetdaling van die hoogte te maken heeft, kunnend daardoor geen aanspraak maken op steun onder de NOW-regeling.

De oproep van de Stichting van de Arbeid kan worden beschouwd als een oproep van zowel werkgevers als de bonden, die beide in de stichting zijn vertegenwoordigd. „Vanwege het behoud van banen vraagt de Stichting de minister de regeling aan te passen waardoor deze ongelijkheid wordt weggenomen”, zo is te lezen op de website van het polderorgaan. De stichting is nog met het kabinet in gesprek over flexibele arbeid en seizoensarbeid.