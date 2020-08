Piloten British Airways accepteren lager loon

Piloten van British Airways gaan akkoord met een salarisverlaging. In eerste instantie leveren ze 20 procent in. In de komende twee jaar komt daar nog 8 procent loonsverlaging bij. Pilotenvakbond BALPA noemt het „een pragmatisch besluit”. Van de piloten die hun stem uitbrachten steunt 85 procent een akkoord dat hun bond heeft gesloten met de luchtvaartmaatschappij.

British Airways is net als andere bedrijven in de sector hard geraakt door de coronacrisis. De maatschappij wil 12.000 werknemers ontslaan. De directie had ook het plan om personeel massaal te ontslaan en opnieuw in te huren tegen minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Dat plan is nu van tafel, aldus de bond. BALPA noemt het overigens een „bittere teleurstelling” dat gedwongen ontslagen bij het bedrijf niet voorkomen kunnen worden. Nog altijd staan 1200 banen van piloten op de tocht.

Het inleveren van salaris speelt ook bij KLM. De Nederlandse overheid, die het bedrijf met financiële steun overeind wil houden, eist ook dat werknemers die drie keer modaal of meer verdienen 20 procent loon inleveren. De KLM-piloten zijn daar vooralsnog niet toe bereid.