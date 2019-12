Picnic hoeft supermarkt-cao niet te volgen

Onlinesupermarkt Picnic hoeft niet al zijn werknemers te betalen volgens de supermarkt-cao. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die door vakbond FNV was aangespannen.

Picnic heeft zijn distributiecentra ondergebracht in een ander bedrijf dan bijvoorbeeld de bezorgers en het kantoorpersoneel en vond daarom dat niet alle werknemers onder dezelfde cao horen te vallen. De rechter ging daarin mee.

Picnic benadrukt dat de supermarkt-cao vooral geldt voor mensen die in winkels werken. Die heeft het bedrijf niet. De medewerkers die het assortiment en de prijzen voor de onlinesupermarkt bepalen vallen wel onder die cao.

FNV is teleurgesteld over de beslissing van de rechter. „We sluiten cao’s onder meer af om werknemers binnen één branche voor hetzelfde werk gelijk te belonen. Daarmee voorkom je concurrentie op arbeidsvoorwaarden”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha.

Hij vreest dat de medewerkers inzet worden van een concurrentiestrijd in de branche, omdat Picnic maar net boven het minimumloon zou betalen. Picnic bestrijdt dat en zegt de betrokken medewerkers in zijn distributiecentra juist een loon te bieden dat vergelijkbaar is met dat van concurrenten als Albert Heijn.

FNV bekijkt nog of het beroep aantekent tegen de beslissing.