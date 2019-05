Philips schrapt 230 banen in regio Eindhoven

Zorgtechnologieconcern Philips zet het mes in zijn personeelsbestand in de regio Eindhoven. Op locaties in Eindhoven en Best verdwijnen de komende tijd 230 banen. Het werk wordt verplaatst naar een Philips-locatie in Polen, volgens een woordvoerder van het bedrijf omdat daar efficiënter kan worden gewerkt. Hij bevestigde een eerder bericht over de ingreep door het Eindhovens Dagblad.

Volgens Philips gaat het om 163 werknemers met een vast contract en 67 mensen die ofwel op tijdelijke basis voor Philips werken ofwel inleenkrachten. Philips neemt naar eigen zeggen de tijd voor de ingreep. Eind 2020 moet de verplaatsing van het werk naar Polen zijn afgerond. Het gaat volgens Philips om ondersteunende functies.

Volgens Philips buigt de ondernemingsraad zich nog over de plannen. Verder worden vakbonden betrokken bij de uitvoering van het sociaal plan. Philips telt in Nederland circa 11.500 werknemers. Daarvan zijn er 8500 actief in de regio Eindhoven.