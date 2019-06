Philips kijkt naar overnames die het bedrijf verder kunnen helpen op het vlak van medische apparatuur. Dat zei topman Frans van Houten in een interview met persbureau Bloomberg.

"We zien veel voordelen in een naadloze integratie tussen de apparaten en de visualisatie waar de dokters naar kijken", zei Van Houten. "Ik kan me daarom voorstellen dat we kijken naar verdere uitbreiding van ons apparatenportfolio."

Philips is al lang geen gloeilampenbedrijf meer. Hoewel Philips nog een consumententak heeft die tandenborstels en scheerapparaten maakt, komt de nadruk steeds meer te liggen op hoogwaardige apparaten voor de medische wereld.

Van Houten gaf verder aan dat handelsbeslommeringen het bedrijf dit jaar 45 miljoen euro aan winst kosten, maar dat zal niet leiden tot problemen met de levering aan langdurige partners in de zorg. "We zullen handelsperikelen niet in de weg laten komen van onze beloftes aan klanten."