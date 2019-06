Passende lift voor elk verticaal transport

De liften worden in Spanje geproduceerd, in Nederland zorgt MP Devenco voor installatie, onderhoud en reparatie ervan. „Wij bieden oplossingen voor alle verticaal transport”, zegt directeur Robin de Winter van het bedrijf in Amersfoort.

Voor het begin moeten we terug naar 1999. Peter Weijermans richtte toen Devenco op. Hij ging als installateur liften verkopen van het Spaanse, wereldwijd opererende concern MP. Dat wilde later graag zelf de hele keten bedienen, vanaf de productie tot het eindgebruik. Het nam daarom in 2006 de zaak in Amersfoort over, waarna die als dochter verder ging onder de naam MP Devenco.

„Maar we zijn helemaal zelfstandig”, licht De Winter toe, bij wie sinds april 2018 de leiding berust. „Centraal wordt alleen bepaald welke liften er op de markt komen. In Sevilla zit de afdeling die alle onderdelen ontwikkelt. Over de invulling van de bedrijfsvoering in Nederland vallen de beslissingen hier. MP gelooft in lokaal management dat de business aanstuurt. Dat was voor mij een van de redenen om bij deze onderneming te gaan werken.”

Appartementen

Internationaal zijn er vier grote spelers in de sector: Otis, Kone, ThyssenKrupp en Schindler. MP volgt daarna. De Nederlandse tak telt zo’n zeventig personeelsleden, meest mensen met een technische achtergrond. Het bedrijf is volgens de directeur sterk aanwezig in met name het segment van de appartementencomplexen. Ook levert het personenliften, in elke gewenste afmeting, en roltrappen aan onder andere kantoren en winkelcentra.

De Winter tekent hierbij aan: „Als trend tekent zich af dat de klant ontzorgd wil worden. Daarom regelen wij alles voor hem, inclusief alle benodigde bouwkundige voorzieningen; turn-key projecten, zoals wij dat noemen, helemaal gebruiksklaar opgeleverd.”

Goederenliften en zogeheten schaarheffers behoren niet tot het assortiment van moeder MP, maar als de klant erom vraagt, kan MP Devenco die eveneens leveren. Dat gebeurt dan door inkoop bij andere fabrikanten.

De onderneming verwerft haar opdrachten vooral via middelgrote aannemers. Met een deel –„onze partners”– bestaat een duurzame relatie. De Winter: „Daar hecht ik aan. Door middel van langdurige samenwerking kun je de kostprijs van je product omlaag brengen.” Een tweede „klantengroep” zijn de eigenaren van de liften, zoals woningbouwverenigingen, winkelketens en investeerders in vastgoed. „Met die partijen sluiten we onderhoudscontracten af.”

„Heel belangrijk voor ons zijn ook de gebruikers. Hun mening telt, want zij ervaren als eersten de ongemakken van een storing. Niks zo vervelend als een lift die ermee stopt.”

MP Devenco scoort trouwens goed. Gemiddeld staan hun liften 1,7 keer per jaar stil. Voor de markt als geheel ligt die ratio op ongeveer 3. „Wij zijn daar erg op gefocust, door dicht bij de klant te staan, door hem te informeren over wat hij preventief moet doen om stilstand te vermijden. En daarbij speelt ook wel een rol dat wij onze technici zelf opleiden en intern trainingen geven.” Treedt er een storing op, dan zijn, met een landelijke dekking, 24 uur per dag en zeven dagen in de week monteurs beschikbaar om het euvel snel te verhelpen.

Klanttevredenheid

„Wij sturen erg op klanttevredenheid. Dat moet de drijfveer zijn bij al ons werk. Dagelijks spreken we daar met elkaar over.”

Om de service verder te verbeteren, heeft MP Devenco een systeem ontwikkeld waarmee op afstand, op kantoor, alle liften permanent in de gaten gehouden worden. „Daarmee kun je soms storingen voorkomen en het onderhoudstijdpad afstemmen op de behoefte. Op die manier lukt het tevens om monteurs veel efficiënter in te zetten.”

Mensen hoeven in de lift niet bang te zijn voor ongelukken. Dankzij een zogenoemde vanginstallatie, een soort noodrem, is het uitgesloten dat de kooi naar beneden valt. Een onafhankelijk instituut van de overheid voert bij elke lift om het anderhalf jaar een keuring uit. „Ik durf wel te stellen dat liften volledig veilig zijn”, benadrukt De Winter.

digibron.nl/dezaak



Bedrijfsgegevens

Naam: MP Devenco

Waar: Amersfoort

Product: Liften

Sinds: 1999

Aantal werknemers: 70