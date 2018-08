„Pannenkoek is toch echt Surinaams?”

Stap in Suriname een supermarkt binnen en je vindt er van alles wat ook in de Nederlandse schappen ligt. Dankzij het gemeenschappelijke verleden zijn veel Surinamers grootgebracht met de Hollandse pot. De pannenkoek hoort daar zeker bij.

Hoewel kant-en-klaar pannenkoekenmeel van Nederlandse makelij in iedere winkel te koop is, gaan de meeste Surinamers liever aan de slag met bloem, melk en een ei. Wie het zich echt makkelijk wil maken, gaat uit eten.

Dat kan bijvoorbeeld in het Pannekoek & Poffertjes Café aan de Van Sommelsdijckstraat, aan de rand van het uitgaanscentrum van de hoofdstad Paramaribo. Inderdaad, ”Pannekoek” in plaats van ”Pannenkoek”: in het Nederlandstalige Suriname zijn de spellingswijzigingen uit 1995 nog niet allemaal doorgedrongen.

Aan het begin van deze zomeravond is het nog niet druk in het restaurant. Het zijn vooral stagiaires uit Nederland en Vlaanderen die aan de schaars bezette tafels een plekje hebben gevonden. „Ik had even zin in iets van thuis”, zegt een van hen, Lisanne, bijna verontschuldigend. Ze is halverwege haar vijf maanden durende stage.

Goedkoop

„Het eten in Suriname is echt heerlijk, veel smaakvoller en gevarieerder dan we in Nederland gewend zijn”, vertelt Lisanne. „Maar soms heb ik gewoon behoefte aan iets anders. Vandaag een pannenkoek dus. Die kan ik natuurlijk op mijn kamer ook bakken, maar uit eten gaan is hier zó goedkoop: voor nog geen 4 euro heb je een enorme pannenkoek die echt vult. Dus waarom zou ik de moeite nemen? Bovendien is het toch veel gezelliger om samen met vrienden op een terrasje te zitten”, lacht ze.

Een van de serveersters verwacht dat het straks wel drukker zal worden. Vroeg in de avond komen vooral stagiairs en buitenlandse toeristen naar het Pannekoek & Poffertjes Café. „Dat is al jaren zo. Ik denk dat zij gewend zijn om vroeg te eten. Misschien zijn ze ook voorzichtig, omdat het ’s avonds laat op straat niet altijd even veilig is. Na negen uur zit het hier vol Surinamers, die eten meestal laat”, zegt de serveerster.

De Surinaams-Javaanse Sven (10) is een van de eerste autochtone gasten. Hij is samen met zijn zusje, een nicht en een tante en oom naar het pannenkoekenrestaurant gekomen. „Tante is jarig, zij trakteert”, zegt hij glunderend.

Varianten

De jongen vindt het moeilijk om een keuze te maken uit de ruim zestig varianten pannenkoeken die op de menukaart prijken. Uiteindelijk bestelt hij er een met spek en kaas. „Vooral vanwege de kaas, die krijg ik thuis nooit”, zegt Sven.

De jonge Surinamer is trouwens niet kieskeurig met eten. „Ik word thuis de afvalbak van de familie genoemd. Pannenkoeken zijn mijn favoriet. Mijn moeder maakt ze vaak, maar dat zijn van die kleintjes en meestal is er alleen poedersuiker bij. Daar eet ik er zo zes van op”, lacht hij.

Zusje Asabella gaat voor een zoete variant met appel en banaan, nicht Gabriëlla heeft haar oog laten vallen op een pannenkoek met ham, brie en ananas. „Dat lijkt me wel een vreemde combinatie maar het zal best lekker zijn”, denkt zij.

Voor Hollandse ogen staan er wel vreemdere combinaties op de menukaart, vooral met groenten die in Nederland alleen bij toko’s te vinden zijn. „Maar pannenkoeken kun je volgens mij met alles eten”, zegt Gabriëlle. „Mijn moeder doet er soms zelfs rode peper op om ze wat pittiger te maken.”

Als Sven zijn pannenkoek krijgt voorgeschoteld en de serveerster hem smakelijk eten wenst met zijn ”Hollandse eten”, reageert hij verbaasd. „Pannenkoeken zijn toch Surinaams?” vraagt hij. Hij denkt even diep na en vervolgt: „Nou ja, het maakt mij niets uit. Als het maar lekker is.”

zomerserie Made in Holland

Sommige producten uit Nederland kom je overal ter wereld tegen. Hoe is dat gekomen en wat vinden gebruikers ervan? (slot)