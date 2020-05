Ouderen vinden 1,5 meter afstand houden moeilijk

Vier op de tien ouderen ervaart een toenemende drukte nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Zij vinden het lastig om 1,5 meter afstand te houden, met name in de supermarkt en in de winkelstraat.

Dat blijkt maandag uit een peiling van ANBO onder 5500 ouderen. Ondanks het advies van het RIVM om bezoek te beperken, ontvangt bijna 60 procent van de ouderen weer bezoek bij hen thuis en wil bijna de helft van de ouderen die voorheen op hun kleinkinderen paste, dat weer gaan doen.

Uit de peiling van ANBO blijkt dat 41 procent van de ouderen het alweer erg druk vindt in de supermarkt; zo druk dat het niet goed lukt om 1,5 meter afstand te houden. Ook in de winkelstraten ervaren senioren het als erg druk (36 procent). Ruim tweederde van de respondenten geeft aan dat het wel lukt om 1,5 meter afstand te houden als ze buiten wandelen of fietsen.

Ruim 46 procent van alle ouderen geeft aan weer op bezoek te gaan bij anderen; 36 procent doet dat nog niet en 17,5 procent twijfelt daar nog over. Bijna 60 procent van de respondenten ontvangt weer bezoek bij hen thuis, 30 procent krijgt nog geen bezoek en één op de tien ouderen twijfelt of zij bezoekers thuis kunnen en willen ontvangen.

Liane den Haan van ANBO: „Op onze speciale telefoonlijn krijgen we veel vragen van mensen of ze wel of niet op kunnen passen op hun kleinkinderen. Wij geven aan dat mensen daar uiteraard hun eigen afweging in moeten maken. Oppassen op jonge kleinkinderen is natuurlijk anders dan op pubers. En als kleinkinderen ziek of snotterig zijn, adviseren we om niet op te passen.”

De helft geeft aan dat zij het risico klein achten dat ze besmet raken nu de coronamaatregelen worden versoepeld.