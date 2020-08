Oud-bestuurders Audi aangeklaagd aan om dieselschandaal

Vier voormalige Audi-bestuurders zijn door justitie in Duitsland aangeklaagd vanwege een dieselschandaal bij de automaker. De vier worden verdacht van fraude, valse certificering en misleidende reclame, aldus het Duitse openbaar ministerie.

De drie voormalige bestuursleden en een reeds gepensioneerd afdelingshoofd zouden tussen oktober 2013 en september 2015 op de hoogte zijn van gesjoemel met uitstootwaarden van dieselauto’s. Ook zou er zijn gelogen over de betrokkenheid bij de manipulatie. In totaal gaat de zaak om 434.420 auto’s van de merken Audi, Volkswagen en Porsche, die met name in de Verenigde Staten en Europa werden verkocht.

Eerder werden de voormalige Audi-topman Rupert Stadler en VW-topman Martin Winterkorn al om vergelijkbare redenen aangeklaagd. Die zaken lopen nog. In 2015 gaf het Volkswagen-concern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, toe met behulp van illegale software vals te hebben gespeeld bij emissietesten. Door het gesjoemel leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren.

Topbestuurders Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch troffen in mei een schikking van 4,5 miljoen euro om vervolging wegens misleiding van aandeelhouders te voorkomen. De twee topmannen werden ervan beschuldigd beleggers te laat te hebben geïnformeerd over een Amerikaans onderzoek naar gesjoemel met uitstootwaarden van dieselauto’s.