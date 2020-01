Oproep: Wie emigreert om vele regels?

Agrarisch makelaar Interfarms organiseert deze week vier informatieavonden voor boeren die zich oriënteren op emigratie. Het bedrijf signaleert dat onder andere door de stikstofproblematiek steeds meer boeren overwegen om in het buitenland opnieuw te beginnen.

Ook in andere sectoren is dat verschijnsel te zien. Het Reformatorisch Dagblad komt graag in contact met ondernemers die zich oriënteren op emigratie, al concrete plannen hebben of zelfs al geëmigreerd zijn mede vanwege de regeldruk in Nederland. Wilt u uw verhaal in de krant vertellen, mail dan naar econ@rd.nl.