Opnieuw verkoopgolf op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag flink lager geopend. Ook op de andere Europese beurzen werd de verkoopgolf voortgezet. Beleggers dumpten hun aandelen door de stijgende Amerikaanse obligatierentes en de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de economische groei zal remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten 1,6 procent in het rood op 519,71 punten. De MidKap zakte 2,6 procent tot 727,56 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 1,8 procent kwijt. De hoofdindex in Milaan leverde 1,5 procent in.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een verlies van meer dan 4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een plusje van 0,2 procent. Beursintermediair Flow Traders, die profiteert van de toegenomen onrust op de financiële markten, was de enige stijger in de MidKap met een plus van ruim 5 procent.

Trump: Fed draait door met verhogen rente