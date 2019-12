Opnieuw akkoord over opvolger NAFTA

De Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben voor de tweede keer een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de drie landen ondertekend. Dat deden de drie ruim een jaar geleden ook al, maar het lukte de Amerikaanse president Donald Trump niet om die deal door het Huis van Afgevaardigden te loodsen. Met de nodige aanpassingen lijkt het USMCA geheten akkoord nu wel op weg naar ratificatie.

Het USMCA-akkoord is de opvolger van vrijhandelsakkoord NAFTA uit 1994. Dat werd door Trump opgezegd omdat hij meende dat het veel Amerikaanse banen had gekost. De afgelopen weken onderhandelden de regering-Trump, de Democratische Partij en Mexico over strengere regels rond arbeid. Daarmee moet het voordeel dat Mexico heeft van lage lonen enigszins worden gecompenseerd.

Ook al is er een deal, die wordt dit jaar niet meer goedgekeurd door de Amerikaanse politiek. Het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden is nu bereid de deal snel te bespreken. De Senaat, waar de Republikeinen de dienst uitmaken, zal het akkoord echter niet meer behandelen voor het reces.