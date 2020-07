Oplossen geschillen tussen onlineplatform en aanbieder versimpeld

Aanbieders van producten en diensten op onlineplatformen en de onlineplatformen zelf kunnen voor het oplossen van onderlinge geschillen vanaf zondag gebruik maken van een onafhankelijke bemiddelingsdienst van Thuiswinkel.org. De belangenbehartiger van webwinkels haakt daarmee in op een verordening van het ministerie van Economische Zaken die dan ingaat.

De verordening verplicht onlineplatformen tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem, met twee of meer externe bemiddelaars. De verordening geldt voor platformen waarop zowel ondernemers als consumenten uit de Europese Unie actief zijn. Voorbeelden van dit soort platformen zijn vergelijkingssites, reserveringsplatformen en online-winkels zoals Zalando of Amazon, waarop meerdere ondernemers producten of diensten aanbieden.

Het platform zelf hoeft niet in de EU gevestigd te zijn, zoals Alibaba, Wish of AliExpress.

Het ministerie wil hiermee zorgen dat klachtenafhandeling goed geregeld is, maar ook dat ondernemers en consumenten beschermd zijn tegen wanpraktijken. Op de platformen zijn vaak buitenlandse aanbieders te vinden. Soms is namelijk niet te achterhalen welke partij verantwoordelijk is als iets mis gaat met een product, levering of terugsturen van een pakketje.