„Onlineverkopen zitten schoenenwinkels dwars”

Schoenenwinkels zagen vorig jaar de verkoopprijzen van schoenen tot het laagste niveau dalen sinds 2005 vanwege de fikse concurrentie met webwinkels. Sinds 2012 hebben ruim duizend schoenenwinkels de deuren gesloten. Ook groeien de verkoopvolumes al jaren niet meer, schrijven economen bij ABN AMRO in een rapport over de detailhandel waar ze de schoenenbranche in het bijzonder uitlichten.

Consumenten kopen steeds vaker hun schoenen online, aldus de economen. Het aandeel van verkochte schoenen via webwinkels is in de laatste jaren flink gestegen en bedraagt nu 28 procent van de totale markt. Mede door deze concurrentie slagen de schoenenwinkels er niet in om prijzen te verhogen waardoor hun winstmarges steeds kleiner worden.

Daarnaast snoepen kledingwinkels met een schoenenafdeling zoals H&M, Zara en Primark marktaandeel weg van schoenenwinkels. Consumenten kunnen bij zo’n allround winkel een volledige outfit bij elkaar shoppen, aldus ABN AMRO. Volgens de kenners kunnen schoenenwinkels van deze aanpak leren en samenwerking opzoeken met kledingwinkels.