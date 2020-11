Ondernemers Oudewater redden Abrona-restaurant

Hotel-restaurant Abrona in Oudewater maakt een doorstart. Tien plaatselijke ondernemers hebben vorige week het karakteristieke pand aan de Broeckerstraat gekocht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zo in de horecagelegenheid blijven werken.

Abrona bestaat sinds 1999 en was het eerste hotel in ons land waar mensen met een verstandelijke beperking werkten. Abrona – een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking – besloot in juni het hotel-restaurant te sluiten.

„Dat kwam gedeeltelijk door de coronacrisis, maar vooral ook omdat het belangrijkste doel van Abrona nu eenmaal ‘zorg’ is. Een hotel exploiteren is iets heel anders. Abrona besloot zich meer op haar hoofdtaak te concentreren”, vertelt Don Janmaat (28) die straks met Jamie de Jong de horeca gaat leiden.

Als een bom

Volgens de ondernemer sloeg het nieuws van de sluiting in als een bom. „Abrona is het enige hotel in Oudewater. Iedereen was enthousiast over de voorziening. Ook al door de inzet van mensen met een beperking. Heel Oudewater vond dat Abrona behouden moest blijven. De samenleving kwam in opstand tegen de sluiting.”

Dat leidde tot een massaal ondertekende petitie, verontruste reacties van de lokale politiek en het college van burgemeester en wethouders. Én het leidde tot het initiatief van enkele plaatselijke ondernemers.

Zij sloegen de handen ineen om het tij te keren. „Binnen een paar weken zaten er mensen uit de zorg, middenstand, horeca en vastgoed om de tafel die maar een doel hadden: Abrona teruggeven aan de Oudewaterse samenleving. Eigenbelang speelde geen rol, ze wilden investeren met hun hart.”

De gemeente kreeg een consulterende rol. Toen een van de kartrekkers van de groep ondernemers Janmaat en zijn partner De Jong benaderden, kwam het proces in een stroomversnelling. Janmaat heeft onder meer een cateringbedrijf. „Het was mijn droom om voor m’n veertigste een hotel te starten. Nu ben ik 28 jaar en kan ik die droom nota bene in coronatijd in mijn eigen woonplaats realiseren.”

Hoewel het concept van Abrona in grote lijnen ongewijzigd blijft, gaan er wel dingen veranderen. „We kiezen voor een andere naam: Broeck Oudewater, Grand Café en Hotel. Het concept wordt wat laagdrempeliger: het restaurant wordt een grand-café. Verder gaan we verbouwen. De badkamers worden opgeknapt en de hotelaccommodatie wordt uitgebreid van 24 naar 26 kamers.”

Maar het meest kenmerkende aspect van Abrona blijft recht overeind: „We hopen zo’n dertig mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze gaan aan de slag in de bediening, de keuken of de huishouding. Daarnaast gaan we zelf producten maken om ze te verkopen of ten toon te stellen”, zegt Janmaat.

Gemotiveerd

De nieuwe leiding van Abrona en de Stichting Oudewater Zorg – die zich gaat bezig houden met de dagbesteding – willen zoveel mogelijk mensen met een beperking uit de directe omgeving van Oudewater aantrekken. „Iedereen mag solliciteren. Wie goed gemotiveerd is, kan bij ons aan de slag. We denken ook aan oud-medewerkers. Zij vonden het vreselijk dat Abrona stopte.”

Janmaat en De Jong krijgen eind december de sleutel van ‘Broeck Oudewater’. In januari en februari volgt de verbouwing, in maart wordt er proef gedraaid.

Het is de bedoeling om daarna, in april, van start te gaan. „We hebben er vreselijk veel zin in. Het mooie is: dit initiatief zit verankerd in de Oudewaterse samenleving. Sinds het nieuws bekend is geworden, staat mijn telefoon roodgloeiend. De reacties zijn hartverwarmend.”