Omzet bouw groeit, aantal vergunningen stokt

De opbrengsten in de Nederlandse bouw zijn vorig jaar met een ruim tiende toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee groeide de sector volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het hardst in tien jaar. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen bleef daarentegen steken op het niveau van een jaar eerder.

De burgerlijke en utiliteitsbouw behaalden de grootste omzetgroei. De opbrengsten in deze tak, waar onder andere woningbouw onder valt, kwam een fractie boven het niveau van 2008. Dat was in Nederland het laatste jaar voordat de financiële crisis om zich heen greep.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen stokte op 70.000, dezelfde hoeveelheid als in 2017. In dat jaar was er juist nog sprake van een toename van 30 procent. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans twee jaar voordat een nieuwbouwwoning af is. Voor de crisis gaven gemeenten overigens zo’n 80.000 vergunningen voor nieuw te bouwen woningen af.

Wegens de krapte op de woningmarkt spraken woningmarktpartijen en het kabinet vorig jaar af dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Dat doel wordt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald, schreven economen van ING in december in een rapport. Een van de oorzaken zou het stagnerende aantal afgegeven vergunningen zijn.