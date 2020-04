„Nu heb ik een stuk minder prikkels om me heen”

„Normaal heb ik een baan vol dynamiek en afwisseling. Ik ontmoet op een doordeweekse dag veel mensen. Nu zie ik vooral vier muren om me heen en een laptop voor me. Dat is behoorlijk wennen.

Naam: Ewout van Leeuwen

Leeftijd: 35

Woonplaats: Woudenberg

Beroep: vertegenwoordiger bij

Electrocirkel Retail B.V.

Aantal uren per week: 40 uur

Ik ben als vertegenwoordiger van een bedrijf dat gespecialiseerd is in sfeerverlichting vaak onderweg. Ik rijd dan naar nieuwe klanten of ik bezoek winkels die onze verlichting al verkopen. Dan bespreek ik met de verkoper hoe de zaken gaan. Het komt nog weleens voor dat ik een hele dag bij een klant ben.

Toen ik vanwege de crisis heel de week thuis moest gaan werken –dat doe ik inmiddels al vier weken– was dat op zich geen probleem. Normaliter werk ik al een à twee uur per dag vanuit huis, dus ik had thuis al een eigen werkkamertje die helemaal was ingericht. Ik heb een bureautje, een laptop, een kladblok en er hangt een bord om nieuwe ideeën op te schrijven. Meer heb ik ook niet nodig.

Wat ik mis zijn de vele autoritten. Tijdens het rijden kom ik vaak op nieuwe ideeën. Wat zijn bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om onze producten aan de man te brengen? Of hoe moeten de nieuwe brochures eruit zien? Wat dat betreft sta ik te popelen om weer de weg op te gaan.

Een voordeel van het thuiswerken is dat ik wat minder prikkels om me heen heb. Dat komt het lezen van een goed boek zeker ten goede. Ook probeer ik in beweging te blijven door elke dag te fietsen. Nu het weer lente is, staat alles in bloei. Tijdens een fietsrondje geniet ik dan van de schoonheid van de schepping.”