„Nooit zo hard gewerkt als in lockdown”

Hij ging met zijn cateringbedrijf door een diep dal, maar is optimistisch over de toekomst. Jaap Herweijer (31), eigenaar van Mariet Party’s & Events in Numansdorp, is vooral verwonderd over het medeleven en de gunfactor in zijn omgeving. „Dat geeft verwondering en vertrouwen in de toekomst.”

De jonge ondernemer had zich net voorbereid op een druk seizoen. Afgelopen najaar verhuisde hij vanuit een krappe behuizing in Klaaswaal naar een groot pand aan de rand van het industrieterrein in Numansdorp. „De keuken was 35 vierkante meter, de vloeroppervlakte 70. Hier heb ik de beschikking over een gloednieuwe keuken van 120 vierkante meter en in totaal 300 vierkante meter.”

De overstap naar Numansdorp maakte tegelijk groei noodzakelijk. Die calculeerde hij in. Dat leek te gaan lukken met een ruim gevulde orderportefeuille. „Met m’n nieuwe keuken kun je veel makkelijker wat grotere partijen van bedrijven en particulieren aan. Catering voor 5000 of zelfs wel 7000 mensen behoort tot de mogelijkheden. In de oude situatie had ik al moeite met 1000 mensen. Daarnaast verzorgen wij alles, ook de tenten, stroom, watervoorziening en de aankleding.”

Corona gooide roet in het eten. „Al tijdens de persconferentie van premier Rutte op donderdagavond kreeg ik een eerste appje met een annulering. In twee dagen tijd was alles afgeblazen of voor onbepaalde tijd opgeschort. Er zijn momenten in je leven die je niet meer vergeet. Ik denk dat dit er één van is.” Het heeft hem bewust gemaakt van het feit dat vooruitgang niet vanzelfsprekend is. „Je leert dat je niet alles zelf in de hand hebt”, aldus de bij de gereformeerde gemeente van Klaaswaal aangesloten ondernemer.

Formule

Al op zijn 18e startte Herweijer, samen met een broer, een kaaswinkel in Oud-Beijerland. „Vanuit de winkel begonnen we de eerste cateringactiviteiten.” Drie jaar later nam hij Mariet Catering in Numansdorp over. Hij vernieuwde de formule en paste de naam aan.

Hij ging in maart niet bij de pakken neerzitten. „Dat zit niet in mijn aard. Integendeel, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in de periode dat corona op z’n hevigst was. Direct zijn we begonnen met nieuwe initiatieven.” Zo kwamen er afhaalmaaltijden voor particulieren, werden barbecuepakketten samengesteld, speciale aanbiedingen rondom moeder- en vaderdag bedacht en bracht hij ontbijtjes bij ouderen. „Dat laatste deed ik voor drie kerken. De gunfactor was en is hoog. Echt super. Een groep ondernemers plaatste zelfs een advertentie in een lokale krant, waarin ze mijn diensten aanprezen.”

Statafel

De afgelopen tijd zette hij workshops barbecueën op. „Bij het bedrijf of op locatie. Gaandeweg werk je ideeën verder uit. Ik ben daar enorm bij geholpen door anderen. Alleen kun je het echt niet.” Recent ontwikkelde hij een speciale 1,5 meter driehoek statafel met op elke hoek een rond tafelblad. Zo kunnen alle gasten op 1,5 meter van elkaar staan of zitten. Ze zijn sinds drie weken operationeel. Herweijer heeft er tien. Ze kunnen worden gebruikt bij bruiloften en partijen. Er zijn er nog eens tien in de maak.

Met allerlei activiteiten wist hij drie maanden het hoofd boven water te houden. „Het kon allemaal net dankzij nieuwe initiatieven, noodsteun en het aanspreken van een spaarpotje.”

Toch is hij niet somber. Bruiloften en partijtjes worden momenteel weer ingehaald. „Maar nog lang niet op het niveau van voorheen. Ik ben al blij als we 70 procent van de verwachte jaaromzet halen. Het zal echt wel langere tijd duren voordat onze activiteiten weer op het oude niveau zijn. Maar als je ziet dat veel grotere collega’s op omvallen staan, mag ik zeker niet ontevreden zijn. Ik zie daarnaast ook mooie nieuwe dingen die wellicht blijvend zijn zoals maaltijden voor particulieren, de barbecueworkshops en de themapakketten.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 19 in een serie. Volgende week deel 20.

serie

Bedrijf & corona

Bedrijf: Mariet Party’s & Events

Waar: Numansdorp

Activiteit: catering bij bedrijven en particulieren

Sinds: 1988

Aantal medewerkers: 5 vast en 40 oproepkrachten

Omzet: de afgelopen maanden meer dan 80 procent gedaald