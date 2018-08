Noodlijdend House of Fraser vindt koper

De Britse iconische warenhuisketen House of Fraser is van de ondergang gered. Het bedrijf, dat in financiële nood verkeert, wordt overgenomen door Sports Direct. Dat sportwinkelconcern telt 90 miljoen pond (100 miljoen euro) neer voor alle winkels van het bedrijf.

Vrijdagochtend kwam aan het licht hoe nijpend de problemen bij House of Fraser zijn. De winkelketen zag zich door betalingsproblemen gedwongen een bewindvoerder aan te stellen.

De financiële nood werd vorige week acuut toen de Chinese investeerder C.banner onverwacht afzag van een overname van een meerderheidsbelang in de keten. Eerder was deze firma van plan House of Fraser een kapitaalinjectie te geven. In juni kondigde House of Fraser nog aan 31 winkels te sluiten en 6000 banen te schrappen wegens die overname.

House of Fraser werd in 1849 opgericht en groeide uit tot een beeldbepalende keten in het Britse winkellandschap. De keten heeft 59 vestigingen en circa 17.000 werknemers.