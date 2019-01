Nikkei zet stijging voort

De aandelenbeurs in Japan wist dinsdag de winst van een dag eerder verder uit te breiden. Beleggers bleven optimistisch dat de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China zullen leiden tot een afname van de handelsspanningen tussen de twee grootmachten. De meeste andere beurzen in het Verre Oosten deden een stapje terug.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,8 procent hoger op 20.204,04 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al ruim 2 procent. Een daling van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, hielp de Japanse exportbedrijven vooruit. Robotmaker Fanuc en autofabrikant Honda stegen elk ruim 3 procent. Cameramaker Olympus dikte meer dan 8 procent aan, na adviesverhogingen door Morgan Stanley en UBS.

Nissan won 0,2 procent. De gevallen topman Carlos Ghosn van de alliantie tussen de autobouwers Renault, Nissan en Mitsubishi heeft in de rechtbank in Tokio gezegd dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten. Het was de eerste keer dat Ghosn in het openbaar sprak sinds hij op 19 november werd gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. De Chinese autobouwer Geely duikelde bijna 11 procent na een tegenvallende omzetverwachting voor 2019. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,7 procent onder aanvoering van de Australische banken.

In Seoul verloor de Kospi 0,6 procent. Zwaargewicht Samsung zakte bijna 2 procent na een winstval in het vierde kwartaal. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern had al gewaarschuwd voor tegenvallende prestaties bij zijn belangrijke chipdivisie.