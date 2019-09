Nieuwkomer Prosus in trek op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers wachten vooral op de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag naar verwachting met nieuwe stimuleringsmaatregelen zal komen. Op het Damrak werd nieuwkomer Prosus verwelkomd met een forse koersstijging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 569,92 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 830,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Prosus won bijna 30 procent en stond op 76 euro. De referentiekoers van de consumententechnologietak van de Zuid-Afrikaanse techreus Naspers bedroeg 58,70 euro per aandeel. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven bij de beursgang.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg onderzoekt het staalconcern de mogelijkheid om zijn bouwtak te verkopen. Het onderdeel, dat producten als dakplaten maakt, zou ongeveer 700 miljoen tot 800 miljoen euro kunnen opbrengen. Olie- en gasconern Shell behoorde tot de staartgroep met een verlies van 0,6 procent na een adviesverlaging door HSBC.