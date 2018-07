Nieuwe megaboete Google breekt record

Alphabet, het moederbedrijf van internetreus Google, moet 4,34 miljard euro betalen vanwege oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Ook moet het Amerikaanse bedrijf zijn contracten met telefoonfabrikanten en telecomexploitanten herzien, eist de Europese Commissie.

Het bedrag was woensdag al uitgelekt en wordt door EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bevestigd. De nieuwe geldstraf is bijna een verdubbeling van de recordboete van 2,42 miljard euro die Alphabet een jaar geleden van de Europese Commissie kreeg opgelegd vanwege misbruik van zijn zoekmachine bij onlineshoppen via Google Shopping.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it