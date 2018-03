Nieuwe cao voor Lamb Weston/Meijer

De vakorganisaties FNV Industrie, CNV Vakmensen en RMU hebben met Lamb Weston/Meijer een nieuwe bedrijfs-cao afgesloten. De cao met een looptijd van 15 maanden voorziet tot 1 april 2019 in een stapsgewijze loonstijging van 3 procent, meldde de RMU maandag.

Ook zijn er afspraken gemaakt over een individueel scholingsbudget voor medewerkers. Het bedrijf neemt twee Wajongers in dienst. Lamb Weston/Meijer is een van de grootste producenten van aardappelproducten ter wereld. In Nederland werken bij het bedrijf 800 mensen.