Nieuwe actie Franse milieugroep tegen pulsvisserij

De Franse milieugroep Bloom is een nieuw offensief begonnen tegen de Nederlandse pulsvisserij (elektrisch vissen).

In een maandag verstuurde brief vraagt Bloom de Europese Commissie om een zogeheten inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Van de 84 vergunningen die Nederland aan vissers heeft verstrekt, zouden er 70 illegaal zijn. De organisatie wil ook dat het Europese Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) alsnog onderzoek doet naar subsidies die Nederland aan pulsvissers heeft verstrekt. OLAF besloot in januari nog van zo’n onderzoek af te zien.

Aanleiding voor de Franse milieuorganisatie om in de pen te klimmen is een brief die zij vrijdag ontving van het Directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij (DG MARE), onderdeel van het ambtelijk apparaat van de Europese Commissie. Uit die brief blijkt dat DG MARE, na een klacht van Bloom, de Commissie voorstelt een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Zulke adviezen neemt de Commissie in de regel over.

Het Europees Parlement stemde vorig jaar voor een verbod op pulsvisserij, terwijl de Commissie de techniek onder voorwaarden juist wil vrijgeven. Onderhandelingen met de lidstaten moeten binnenkort uitsluitsel geven.

Voorman Pim Visser van de Nederlandse kottervissers noemt de nieuw actie van Bloom „heel gevaarlijk”, juist nu de onderhandelingen in een cruciale fase zijn beland.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vindt het „schandalig” dat DG MARE uitgerekend nu met zijn brief aan Bloom komt. „Dit zet de EU-onderhandelingen onder absurde hoogspanning.”