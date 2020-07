Nederland mag EU-korting houden, stelt EU-president voor

EU-president Charles Michel stelt voor dat Nederland en andere nettobetalers de komende zeven jaar de kortingen op hun jaarlijkse EU-afdrachten mogen houden. Ook hoopt hij met een iets lagere meerjarenbegroting (MFK) dan die de Europese Commissie had voorgesteld, volgende week op de top van regeringsleiders een akkoord te kunnen bereiken over het MFK en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds.

Michel houdt daarbij wel vast aan de verhouding van twee derde aan subsidies en een derde aan leningen uit het herstelfonds voor de door het coronavirus zwaarst getroffen lidstaten. In het fonds moet 750 miljard euro komen. Premier Mark Rutte, en de drie andere ‘zuinige’ landen Zweden, Denemarken en Oostenrijk, vinden dat die tijdelijke steun alleen uit leningen moet bestaan en onder voorwaarde van hervormingen. Michel zei na afloop van de presentatie van zijn compromisvoorstel „de gevoeligheid hierover bij lidstaten te respecteren. Dit is een moeilijke kwestie. Maar ik vertrouw op politieke moed.”

Michel stelt ook voor een reservefonds van 5 miljard euro op te zetten voor de meest getroffen landen, zoals Nederland, door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het compromisvoorstel, dat tot stand is gekomen na wekenlang koortsachtig overleg met de verdeelde lidstaten en een bezoek aan Rutte, komt op het eerste gezicht ook aan een aantal Nederlandse zorgen en eisen tegemoet.

De korting was een stevige eis, en ook wil Den Haag niet meer gaan betalen dan de afgelopen zeven jaar, voor een bovendien gemoderniseerd budget. De commissie had in mei een begroting van 1100 miljard euro tot en met 2027 voorgesteld, wat voor Nederland te hoog is. Michel stelt voor dit te verlagen tot 1074 miljard, onder meer door in de landbouwuitgaven te snijden, zoals Nederland wil. Een andere belangrijk punt voor Den Haag komt ook terug. Michel wil subsidies aan lidstaten verbinden aan voorwaarden over de rechtsstaat.