Naam en faam pakten anders uit

Naamsbekendheid is belangrijk om klanten te krijgen. Maar bij de Groningse firma’s van Waterborg pakte hun bekendheid in de regio later ongelukkig uit.

In heldere en strakke blokletters prijkt de naam Waterborg aan de zijgevel van het voormalige pakhuis aan de Lage der A 2 in de stad Groningen. De broers Waterborg zitten er goed, als ze in 1923 het gebouw, nabij de Noorderhaven, betrekken. De stad is een belangrijk knooppunt voor de Noord-Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw. De Waterborgen fabriceren vanaf 1875 onder andere dekkleden (dekzeilen) voor schepen.

De firma –ook voor zonwering– groeit in de 20e eeuw en wordt bekend in Groningen en omstreken. Later komt er een winkel voor water- en buitensportartikelen bij.

Vanaf 2010 worden de verschillende bedrijfstakken afzonderlijk verkocht. De naam Waterborg blijft op de spullen staan. Een van de nieuwe eigenaren, die de zeilmakerij en zonweringstak overneemt, gaat echter in februari 2013 failliet. Ongelukkig genoeg sleept het Waterborg Active, dan inmiddels een grote watersportwinkel, mee in het faillissement. In april 2013 valt namelijk ook voor de winkel het doek. Ten onrechte denken veel klanten dat ook de watersportzaak op de fles is gegaan, schrijft de Groninger Gezinsbode.

Peter Hoekzema, eigenaar van Kortrijk Zonwering, ziet nog brood in Waterborg Zonwering en redt het van de ondergang. „Allereerst vanwege het goede personeel dat daar werkt. Maar ook omdat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om een Gronings bedrijf dat uit dezelfde tijd stamt als Kortrijk aan zijn einde te zien komen”, zei hij onlangs in een interview met platform Z&R. Door doorstarts varen de bedrijfsonderdelen van het vroegere Waterborg verder onder een andere vlag.

serie Oud goud

Soms sieren gerestaureerde gevelreclames het straatbeeld. Wat is er van de bedrijven op de muurschilderingen geworden? Deel 6.