Motor doet het beter dan auto

Ondernemers in de auto- en motorenbranche hebben in het eerste kwartaal een 1,2 procent hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Waar de omzet uit motorfietsen in de lift zat, ging die van auto’s omlaag.

De inkomsten uit de reparatie en verkoop van motorfietsen namen met 14,5 procent toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee tekende deze tak de grootste omzetplus op. Ook importeurs behaalden een hogere omzet.

Reparateurs of verkopers van personenauto’s zagen de omzet juist met 0,6 procent dalen. Vooral de verkoop van nieuwe personenauto’s liep hard terug, wat volgens het CBS veel te maken heeft met de invoering van strengere uitstoottests in september vorig jaar. Die zijn ook van invloed op de vaststelling van de bpm.

Het ondernemersvertrouwen was dan ook voor het tweede kwartaal op rij negatief. Dat betekent dat er op dit moment in de sector meer pessimisten dan optimisten zijn.