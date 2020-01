Mogelijk meer geld voor stoppende varkenshouders

Waarschijnlijk komt er meer geld beschikbaar om meer varkenshouders in het zuiden en oosten van het land te laten stoppen. Landbouwminister Carola Schouten kondigt aan „het maximale” te willen doen om de boeren te compenseren die vrijwillig hun bedrijf sluiten.

Voor de regeling om te stoppen meldden zich namelijk meer boeren aan dan waarmee rekening was gehouden. Er is 180 miljoen euro uitgetrokken. Het kabinet verwachtte ongeveer driehonderd varkensboeren met gemiddeld 600.000 euro te compenseren. Maar door het grotere animo zal het kabinet geen enkele boer willen afwijzen die voldoet aan de criteria, liet Schouten doorschemeren in het tv-programma Jinek.

Boeren kunnen zich nog tot woensdagnacht inschrijven voor de zogenoemde saneringsronde, waarbij Nederland varkenshouderijen uitkoopt die stankoverlast veroorzaken. De inschrijving begon op 25 november.

De coalitiepartijen hadden de plannen om boeren uit te kopen al in het regeerakkoord aangekondigd. Later is het beschikbare bedrag verruimd tot 180 miljoen euro. Oorspronkelijk was de regeling bedoeld om stank terug te dringen, maar het kabinet rekent erop dat de uitkoop ook helpt om klimaatdoelen te halen en stikstofproblemen op te lossen.

Het kabinet hoopt met de stap het aantal varkens in Nederland met 7 tot 10 procent terug te dringen, zo’n miljoen varkens.