Diverse Haagse politici wonen woensdag een biddagdienst bij in Urk. Onder hen zijn in elk geval minister Schouten (LNV) en SGP-Tweede Kamerlid Bisschop.

Schouten zal een dienst bezoeken in christelijke gereformeerde Ichthuskerk in het dorp. Bisschop woont waarschijnlijk de ochtenddienst in hersteld hervormde Moriakerk bij. Mogelijk gaan er morgen ook CDA-Kamerleden naar Urk.

Het voormalige eiland wacht in spanning op de besluitvorming in de Europese Unie over de pulsvisserij.

Biddag in tijden van hoogspanning