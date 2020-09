Miljardendans om TikTok

De Chinese eigenaar van TikTok, ByteDance, mikt erop dat de populaire filmpjesapp 60 miljard dollar (51 miljard euro) waard wordt door de deal met softwareconcern Oracle en supermarktreus Walmart.

Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden. De twee Amerikaanse bedrijven nemen beide een minderheidsbelang in TikTok, om zo een verbod door de Amerikaanse regering op de app af te wenden.

President Donald Trump maakte in de nacht van zaterdag op zondag bekend in principe akkoord te zijn met de transactie rond TikTok. Daarbij krijgt Oracle 12,5 procent en Walmart 7,5 procent van het nieuw op te richten TikTok Global in handen. TikTok Global verzorgt alle diensten van het videoplatform in de Verenigde Staten en voor het merendeel van zijn gebruikers elders in de wereld. Een verbod op het aanbieden TikTok in Amerikaanse appstores dat zondag zou ingaan, is door Trump met een week uitgesteld.

ByteDance, Oracle en Walmart zijn volgens ingewijden nog geen definitieve prijs voor de transactie overeengekomen. Als TikTok Global bij de deal inderdaad 60 miljard dollar waard zou zijn, komt dat voor Oracle en Walmart neer op een investeringssom van 12 miljard dollar. Het plan is om TikTok Global op een later moment naar de beurs te brengen.

De president eiste aanvankelijk dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok zouden worden verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Hij zei dat er een groot risico bestaat dat Amerikaanse persoonsgegevens via het Chinese Bytedance bij de Chinese Communistische Partij terechtkomen.

Washington gaat nu akkoord met een minderheidsbelang voor Oracle en Walmart. Persbureau Reuters schreef op basis van ingewijden dat de regering daarbij meeweegt dat Amerikaanse investeerders bij elkaar opgeteld al 40 procent van ByteDance zelf bezitten. Volgens die redenering is TikTok Global, direct of indirect, voor 53 procent in Amerikaanse handen.

Als onderdeel van de deal zal Oracle alle Amerikaanse data van TikTok in zijn eigen datacenters opslaan.

