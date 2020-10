Microwoning: een ‘echt’ huis voor minder dan 2 ton

Een compacte maar volwaardige, permanente woning die betaalbaar is voor jonge starters: dat is het idee achter de zogeheten microwoningen van vastgoedonderneming Living First uit Tilburg. Een eerste project van vier huisjes in Waalwijk is in september opgeleverd.

Living First: de naam heeft een dubbele betekenis, zegt Rik Krens, een van de partners in de onderneming en ontwikkelaar van de microwoning. „Wonen is een eerste levensbehoefte én we komen met een eerste woning voor de starter.”

Twee jaar geleden won de Tilburgse projectontwikkelaar een prijsvraag voor een nieuwe invulling van een oude gymzaal in Waalwijk. Daar komen zes appartementen in, die naar verwachting in november worden opgeleverd. Onderdeel van het project is ook de bouw van een rijtje huisjes op een stukje grond naast de gymzaal.

Smal

Opvallende huizen zijn het: hoog en smal, met een houten voorgevel, veel glas aan de achterkant en een uitgekiende indeling. Dat mag ook wel, want ze hebben een buitenmaat van slechts 3,5 bij 9,5 meter en een netto woonoppervlakte van pakweg 50 vierkante meter. Slechts een deel van het pand, boven de badkamer en de hal, heeft een verdieping. Daar bevindt zich de (enige) slaapkamer. Die bereik je via een open trap in de woonkamer/keuken. In die woonkamer kijk je tot aan het dak van het huis. Bovenaan de trap is op een vide –een soort plateau dat half boven de kamer hangt– een werkruimte gecreëerd.

Het zijn energiezuinige woningen met een elektrisch verwarmingssysteem en zonnepanelen op het dak. Het blok is omringd door een gedeelde (nu nog braakliggende) tuin met bij elk huis een klein terras. Verder is er een gezamenlijke fietsenberging en dito opstelplaats voor afvalcontainers.

De microwoningen kostten inclusief grond ongeveer 175.000 euro per stuk. In veel gemeenten zouden alleenstaande starters blij zijn als ze zo’n huisje konden kopen. Niet voor niets dat het project in Waalwijk in de belangstelling staat. „We hebben contact met verschillende gemeenten en corporaties”, zegt Krens.

Hij ziet voor dergelijke compacte huizen vooral kansen op overgeschoten stukjes grond nabij grotere bouwprojecten. „De concrete indeling en vormgeving zal afhangen van de beschikbare ruimte en de wensen van de toekomstige eigenaars.”

Krens is al zo’n twintig jaar actief met het herontwikkelen van industrieel en religieus erfgoed. Oude fabrieken en afgestoten kerken bouwt hij om tot woningen. „Daardoor hebben we ervaring met afwijkende maten en indelingen.”

Permanent

De toegenomen vraag naar kleine, betaalbare huizen is een gevolg van de krapte op de woningmarkt en de daardoor sterk gestegen prijzen. „Wij hebben gezocht naar een woning die maximaal 200.000 euro kost en aansluit bij de woonwensen van jongeren. Denk aan mensen met een eerste baan, die genoegen nemen met de ruimte die ze als student gewend waren.”

Krens benadrukt het verschil met de zogeheten tiny houses, minuscule huisjes die slechts tijdelijk mogen worden bewoond. „Onze woningen voldoen aan het bouwbesluit, dat eisen stelt aan onder meer de constructie en de verhoudingen tussen leefruimte, slaapkamer en keuken. Daardoor mogen ze permanent blijven staan.”

