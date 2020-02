Mesdagfonds: Uitkoop boer helpt natuur niet vooruit

Het stikstofbeleid van het kabinet is gebaseerd op ondeugdelijke gegevens. Het uitkopen van landbouwbedrijven om natuurgebieden te ontlasten heeft nauwelijks effect maar treft boerengezinnen hard.

Dat zei voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdag Zuivelfonds donderdag bij de presentatie van de analyse van de cijfers over stikstofneerslag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij vindt dat het Adviescollege Stikstofproblematiek –kortweg de commissie-Remkes– moet opstappen. Ook dringt hij aan op een parlementaire enquête. „Wij steken anderhalf miljoen euro boerengeld in het narekenen van het RIVM, iets wat de overheid twintig jaar geleden al had moeten doen”, zei Vogelaar.

Het Mesdagfonds, dat onderzoek financiert ten behoeve van de melkveehouderij, heeft het rekenmodel en de stikstofdata van het RIVM laten doorrekenen door onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en Richard Zijlstra, specialist op het gebied van geografische data-analyses. De twee ontdekten dat het RIVM en de commissie-Remkes cijfers presenteren over de stikstofneerslag in heel Nederland in plaats van wat er in de natuurgebieden terechtkomt. Daardoor is een scheef beeld ontstaan.

Alleen de stikstof die in de natuur terechtkomt, is juridisch van belang, stelde bestuursrechtadvocaat Esther Wijnne bij de presentatie. Volgens Europese afspraken is Nederland verplicht ervoor te zorgen dat de kwaliteit van Natura 2000-gebieden niet achteruitgaat.

Terwijl Remkes in zijn advies aan het kabinet schermt met 46 procent stikstof die uit de landbouw komt en 11 procent uit verkeer en scheepvaart, liggen de cijfers waar het beleid op gebaseerd zou moeten zijn volgens Zijlstra en Rotgers heel anders: van de stikstof die in de natuur neerslaat, komt 25 procent van boerenbedrijven. Verkeer, met name het wegverkeer en de binnenvaart, veroorzaakt 42 procent.

De twee onderzoekers stelden bij de presentatie dat het RIVM hen gelijk geeft. Rotgers: „Ze zeiden dat de commissie-Remkes een beetje dom is geweest.”

Volgens Rotgers deugt ook de onderbouwing van de kabinetsmaatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken niet. „Het kabinet wil piekbelastingen aanpakken. Daarbij kijkt het naar de hoogste emissies van stikstof. Maar het gaat niet om de uitstoot, maar om de depositie op de natuur. Het kabinet neemt daardoor kostbare maatregelen die nauwelijks effect hebben.”

Een landelijke maatregel als de verlaging van de maximumsnelheid voor het wegverkeer naar 100 kilometer per uur levert bijvoorbeeld een besparing op van 1,2 mol stikstofneerslag per hectare per jaar, op een totaal van 1700 mol, ofwel 0,07 procent. „Dat is gerekend over heel Nederland, terwijl je zou moeten kijken naar het effect op specifieke natuurgebieden.”

Rotgers heeft zelf gerekend aan een melkveebedrijf met honderd koeien dichtbij een beschermd natuurgebied. „De stikstofemissie van deze boerderij, in de vorm van ammoniak, is 1400 kilo per jaar. Maar daarvan komt slechts 9 gram per hectare op het natuurgebied terecht, en op wat grotere afstand is dat nog maar 1 gram. De meeste stikstof slaat op het land van de boer zelf neer. Uitkopen van dit bedrijf levert slechts 0,03 procent natuurwinst op.”

De onderzoeksjournaliste ontdekte ook dat het RIVM de stikstofuitstoot van bedrijven die geen Natuurbeschermingswetvergunning hebben, gewoon meeneemt in zijn rekenmodel. Als die bedrijven alsnog een vergunning aanvragen, wordt datzelfde model gebruikt om hun aanvraag af te wijzen. „Er zou eerst gezorgd moeten worden voor stikstofruimte, terwijl de stikstof die deze bedrijven uitstoten al is meegenomen. Vergunningverlening en emissieregistratie zijn dus niet gekoppeld, dat klopt niet”, zei Rotgers

De stikstofproblematiek is ontstaan door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Sindsdien zijn talloze bouwprojecten stil komen te liggen omdat kwetsbare natuur gevaar zou lopen door een overmaat aan stikstof. „De bouw is onterecht stilgelegd. In het huidige RIVM-model zit genoeg stikstofruimte om zestig jaar vooruit te kunnen”, zei Mesdagfondsvoorzitter Vogelaar. Hij sprak van „een virtueel stikstofspel” waarvan niet alleen de bouw maar ook de landbouw de dupe is.