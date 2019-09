‘Mensen met aflossingsvrije hypotheek klem’

Zeker 9000 mensen in Nederland komen in de problemen als hun aflossingsvrije hypotheek afloopt. Zij kunnen of willen nu geen maatregelen nemen om te zorgen dat ze de hypotheek kunnen afbetalen. Dat komt naar voren uit lopende gesprekken die banken met hun klanten voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken blijven met de personen uit de probleemgroep in gesprek om oplossingen te vinden. Ruim 30.000 klanten krijgen geen problemen om de hypotheek te verlengen of te vernieuwen, aldus NVB. Voor 25.000 klanten was de conclusie dat ze maatregelen moeten nemen en 6000 hebben dat inmiddels gedaan. In het afgelopen jaar kregen zo’n 90.000 klanten een voorlichting over de betaalbaarheid van hun lening.

Sinds banken twee jaar geleden aandacht voor de betaalbaarheid van aflossingsvrije hypotheken begonnen te vragen, zijn 350.000 klanten benaderd. Los daarvan losten 310.000 huizenbezitters in de afgelopen twee jaar extra af en zetten 30.000 hun hypotheek deels of volledig om in een hypotheekvorm met aflossing.