‘Melkveehouders vertrouwen overheid, maar ook elkaar niet meer’

Het piept en kraakt in de melkveehouderij. Het vertrouwen in de overheid, maar ook het vertrouwen onderling, is zoek. Verder is ook de versnippering in boerenvertegenwoordiging zichtbaar geworden. Dat concludeert Jorrit Jorritsma voorzitter van ketenorganisatie van de zuivelsector ZuivelNL in het jaarverslag over 2019.

In een toelichting op de jaarcijfers rept Jorritsma onder meer over het „al langer sluimerende ongenoegen” binnen de sector over de steeds verder toegenomen overheidseisen. Daar staat in zijn ogen weinig tegenover. Ook wijst hij naar de plotselinge beleidsveranderingen en de vaak in zijn ogen ongenuanceerde kritiek over de werkwijze in de sector.

Dit alles kwam volgens hem vorig jaar naar buiten met de aanpak van de stikstofproblematiek. „De weerstand van boeren keerde zich ook tegen de vertegenwoordiging en belangenbehartiging in eigen geledingen”, aldus de ZuivelNL-voorzitter.

Volgen Jorritsma moet de aandacht nu vooral uitgaan naar de ontwikkeling van de sector. „Uiteindelijk gaat het om de concurrentiepositie van de zuivelsector op de wereldmarkt en de maatschappelijke acceptatie van de wijze van ondernemen in combinatie met verdienmodellen.”

Een melkveehouder in 2019 in doorsnee een inkomen van 49.100 euro. Dat betekende op jaarbasis een daling met 17 procent. De zuivelsector was goed voor een exportwaarde van 7,8 miljard euro. Het aantal melkveebedrijven nam vorig jaar met ruim 4 procent af tot 16.260. De stikstofuitscheiding uit dierlijke mest in de melkveehouderij daalde met 10,2 miljoen kilo naar 279,7 miljoen kilo, staat in het jaarverslag.

Jorritsma bestempelt vorig jaar 2019 als een bijzonder jaar, maar 2020 zal volgens hem een jaar worden waarbij 2019 zal vervagen. „De coronacrisis heeft een ongekende greep op de hele wereld: overal sterven mensen aan het virus en overheden leggen dwingende maatregelen op”, zegt hij in dat verband. „Het effect van die maatregelen op de samenleving, de wereldeconomie en dus ook op alle sectoren in de landbouw, is enorm en zullen naar verwachting nog jarenlang hun sporen nalaten.”