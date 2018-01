‘Melkmeisje’ melkt dagelijks 2000 geiten en koeien

De ruim 800 geiten van geitenhouderij De Rimboe in Rhenen worden ’s nachts steevast gemolken door Nine van Bemmel (25) uit Bodegraven. Dat gebeurt in de draaimelkstal, ook wel melkcarrousel genoemd. In de vroege ochtend vertrekt de zzp’er naar bedrijven elders in het land. Zes dagen in de week melkt Van Bemmel zo’n 2000 geiten en koeien op vijf verschillende bedrijven.

Tijdens haar agrarische opleiding was Van Bemmel het enige meisje in de klas. Ze ontdekte dat het melken van vee haar goed afging en dat ze het leuk vond.

Geiten melken

Een eigen melkveehouderij bezit Van Bemmel niet. Liever neemt ze andere boeren werk uit handen. En werk is er genoeg: alleen zondags is de zzp’er vrij. „Ik zou het benauwd krijgen als ik altijd op dezelfde plek moest werken. Afwisseling vind ik het leukst.”

Geiten moeten om de acht uur gemolken worden, dus ook ‘s nachts. Geitenhouders zien Van Bemmel graag komen. „Ze is altijd stipt op tijd en zeer correct”, zegt eigenaar Van Engelenhoven van De Rimboe in Rhenen. „Ze kan ook uitstekend met de dieren omgaan.”