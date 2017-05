Megacontainerschip in Rotterdam: ruim 20.000 containers in één vaart

Rotterdam breekt opnieuw een record. De haven ontvangt vrijdag de MOL Triumph, het eerste containerschip dat in één vaart dik 20.000 containers kan afleveren. Bizar veel. Het kan echter nog gekker.

Het grootste schip ter wereld blijkt toch een maatje groter te kunnen. De drang naar schaalvergroting levert immers elke keer weer een nieuwe generatie containerschepen op.

Groot was de opwinding toen de Maersk Mc-Kinney Moller (MMM) –lengte 400 meter, breedte 59 meter, hoogte 73 meter– medio augustus 2013 de haven van Rotterdam binnenliep met niet minder dan 18.000 containers. Rotterdam liep uit.

De kolossale Koreaan met een diepgang van 192.800 ton zou met één scheepslading bijvoorbeeld 144 miljoen paar gympen kunnen vervoeren. Om maar eens wat te noemen. Niet dat iemand in één keer op zo veel schoenen zit te wachten, maar toch.

Het kan nog groter. Het megacontainerschip MOL Triumph stoomt nu met een capaciteit van maar liefst 20.150 containers op naar Europa: 2000 méér dan de toch al uit de kluiten gewassen Mc-Kinney Moller. Vrijdag meert de containergigant om 15.00 uur af op de Tweede Maasvlakte, Havennummer 8980.

De afmetingen van de MOL Triumph –lengte 400 meter, breedte 58,8 meter– komen redelijk overeen met die van de Mc-Kinney Moller. De diepgang is met 192.672 zelfs iets kleiner. De MOL Triumph is echter de eerste containerreus met meer dan 20.000 teu, de standaardmaat voor containers.

Verdubbeling

De capaciteit van containerschepen is in pakweg tien jaar tijd zo ongeveer verdubbeld. Sinds het ontstaan van de containervaart eind jaren zestig duurde het zo’n veertig jaar voordat in 2006 het eerste schip van meer dan 10.000 teu het ruime sop koos.

Rederijen zijn gebrand op het vergroten van hun schepen. Hoe groter de capaciteit, hoe goedkoper en schoner het vervoer per container uitvalt. Meestal maken de schepen niet eens gebruik van hun volle laadvermogen. Soms omdat er even niet genoeg lading voorhanden is, maar vaker omdat het aantal containers het maximum laadvermogen overschrijdt.

De economische crisis heeft de groei naar 20.000 teu enigszins vertraagd, maar het containertransport heeft de wind nu weer in de zeilen. Rederijen durven het na lange tijd weer aan grotere schepen te laten bouwen.

Het Japanse scheepvaartbedrijf Mitsui O.S.K. Lines (MOL) heeft de Triumph eind maart in de vaart genomen. Het schip is gebouwd bij Samsung Heavy Industries in Zuid-Korea. De bouw –vanaf januari vorig jaar– heeft dik vijftien maanden in beslag genomen.

De Triump is de eerste van een serie van zes ultralarge container carriers (ulcc) met een capaciteit van meer dan 20.000 containers die MOL heeft besteld. Het schip gaat een lijndienst onderhouden tussen Azië en Europa.

Maidentrip

De MOL Triumph maakt zijn maidentrip vanuit de Chinese havenstad Xingang. Het containerschip doet eerst even Sjanghai en Singapore aan, om vervolgens de Indische Oceaan over te steken. Na het Suezkanaal vaart het schip de Middellandse Zee op, om via de Straat van Gibraltar naar Southampton en via het Kanaal richting Nederland te koersen.

Rotterdam kan de containers wel kwijt. De haven boert goed in de containeroverslag. In het eerste kwartaal groeide het volume met bijna 9 procent tot 3,3 miljoen teu. De nieuwe terminals op Maasvlakte 2 draaien steeds beter. Ook al omdat rederijen regelmatig forse hoeveelheden lading verplaatsen naar Rotterdam.

Maatje meer in de Maasstad

Het havenbedrijf Rotterdam maakt een feestje van de ontvangt van de MOL Triumph, het eerste containerschip met een capaciteit van dik 20.000 containers.

Rotterdam ontvangt binnenkort echter nóg twee megacontainerschepen – ultra-large container carriers, in vaktaal. De een nog groter dan de ander. Zo meert op 10 juni de Maersk Madrid af met een capaciteit van 20.568 teu, de standaardmaat voor containers. In de nacht van 23 op 24 juni arriveert de OOCL HongKong bij Euromax. Dit schip –capaciteit 21.100 teu– geldt sinds kort als het aller-, allergrootste containerschip ter wereld.