‘Meeste bedrijven schrappen banen in komende maanden’

De meeste bedrijven in Nederland verwachten de komende tijd banen te moeten schrappen vanwege het omzetverlies dat ze lijden door de coronacrisis. Dat meldden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze baseren zich op een enquête die tussen 21 en 23 maart is gehouden onder 158 directeuren van brancheorganisaties in verschillende sectoren. Twee derde van de betrokken branches geeft aan voor de komende maanden een omzetverlies te verwachten tussen de 20 en de 100 procent.

Een grote meerderheid van de ondervraagden (83 procent) verwacht dat bedrijven in hun branche binnen drie maanden in sterke of beperkte mate banen gaan schrappen. Dat komt ook omdat bij veel bedrijven thuiswerken onmogelijk is en het personeel gedwongen thuiszit en niet kan produceren. Ook denkt een groot deel van ondervraagden dat geplande investeringen in de ijskast worden gezet.

Overheidssteun lijkt broodnodig voor de bedrijven om niet om te vallen. Twee derde van de ondervraagde branchedirecteuren denkt dat de meeste bedrijven extra financiering of krediet nodig hebben om een faillissement af te wenden. „Dit onderstreept het grote belang van crisispakket dat bedrijfsleven, kabinet en vakbeweging hebben afgesproken”, aldus de voorzitters van de ondernemersorganisaties.

Bedrijven in bijvoorbeeld e-commerce, supermarkten of producenten van medische middelen worden relatief minder geraakt. Een groep van zo’n 13 procent verwacht op korte termijn te groeien of in ieder geval niet te krimpen.