Meer vluchten naar vakantiebestemmingen, ‘reiziger wacht af’

Vanaf woensdag vertrekken er weer meer vluchten vanuit Nederland naar vakantiebestemmingen, maar reizigers weifelen nog bij het boeken van een zonvakantie. „Aan het zoekgedrag kunnen we zien dat er wel belangstelling is om te gaan”, aldus een woordvoerder van touroperator TUI. „Maar tegelijkertijd nemen klanten een veel meer afwachtende houding aan.” Ook easyJet merkt op dat klanten later beslissen en dichter bij de vertrekdatum boeken.

Exacte cijfers geeft TUI niet, maar het aantal boekingen ligt een stuk lager dan normaal bij de Nederlandse reisgigant. Daaraan hebben mogelijk ook alle annuleringen eerder in het jaar bijgedragen, geeft een woordvoerster aan. „Klanten vragen ons hoe hun vakantie er nu uit zal zien”, aldus TUI. Veel van die vragen, bijvoorbeeld over het wel of niet verplicht dragen van een mondkapje, probeert de touroperator op de website te beantwoorden.

De eerste vlucht van TUI vanaf Schiphol vertrekt woensdagochtend naar Kreta. Het Caribisch deel van het Koninkrijk opent per 1 juli weer zijn grenzen voor toeristen. TUI vliegt de dag erop vanaf Schiphol naar Curaçao.

Woensdagochtend vertrekt de eerste easyJet-vlucht vanaf Schiphol sinds eind maart. Het is de bedoeling dat de maatschappij deze zomer uiteindelijk weer vliegt naar 35 bestemmingen. De vluchtfrequentie ligt lager liggen dan gebruikelijk, rond de 30 procent vergeleken met vorig jaar. „We richten ons in de opstartperiode alleen op winstgevende vluchten”, aldus een woordvoerster.

De lowbudgetmaatschappij ziet onder meer interesse in vluchten naar Italië, Kroatië, en Spanje. easyJet neemt extra maatregelen om de veiligheid van passagiers te waarborgen. Zo is het dragen van een mondkapje voor passagiers en crew verplicht en worden de vliegtuigen extra gereinigd. Ook wordt aan boord tijdelijk geen eten geserveerd.

Ryanair voert vanaf 1 juli duizend vluchten uit door heel Europa. In Nederland ziet de prijsvechter een toename in het aantal boekingen naar vooral Spanje, Italië en Ierland.

Een woordvoerster van de Ierse luchtvaartmaatschappij laat weten dat er in juli en augustus vanuit Nederland dertig routes worden gevlogen vanaf Schiphol, Eindhoven en Maastricht. Vanaf 3 augustus komt er een nieuwe route bij tussen Eindhoven en Paphos, op Cyprus.