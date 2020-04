„Meer kinderarbeid cacaoplantages ondanks beloftes producenten”

Kinderarbeid op cacaoplantages in Ivoorkust en Ghana is de afgelopen tien jaar toegenomen, meldt persbureau Reuters naar aanleiding van een conceptversie van een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van de University of Chicago. Chocoladeproducenten zegden in 2010 juist toe om de kinderarbeid in hun leveringsketens terug te dringen.

Meer dan 2 miljoen kinderen werkten afgelopen seizoen op de cacaoplantages in de twee landen, die samen goed zijn voor ongeveer twee derde van de wereldproductie. Het aantal is hoger dan tien jaar geleden. Toen beloofden Mars, Nestlé, Hershey, Cargill en andere producenten om de meest schrijnende vormen van kinderarbeid binnen hun leveringsketens in tien jaar met 70 procent terug te dringen.

Uit een onderzoek dat in 2013 en 2014 was uitgevoerd, bleek dat van de kinderen in families die werken op cacaoplantages 44 procent op de plantages werkte. Vijf jaar later was dat 46 procent. Ruim 2 op de 5 van die kinderen doet gevaarlijk werk. De percentages zijn zo’n 10 procent hoger dan in het eerste onderzoek, uitgevoerd in 2008 en 2009. „Dit rapport maakt duidelijk dat kinderarbeid in de cacaoproductie een ingewikkeld probleem is, dat meerdere aanvullende maatregelen vergt”, aldus de onderzoekers.

De Ghanese waakhond van de cacaosector Cocobod neemt afstand van het onderzoek en zegt dat de onderzoeksmethodes niet deugen. De Ivoriaanse overheid kwam met een soortgelijke reactie. De internationale brancheorganisatie World Cocoa Foundation (WCF) erkent dat de sector achterloopt op haar doelstellingen, maar benadrukt dat het rapport nog niet af is en wil nog geen commentaar geven. Van de producenten die in 2010 beloofden om kinderarbeid terug te dringen, reageerde geen enkel bedrijf inhoudelijk.

Het onderzoek is ten dele gefinancierd door het ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten. Het komt voort uit een akkoord tussen de chocolade-industrie en het Amerikaanse Congres dat in 2001 werd gesloten. De definitieve versie van het onderzoek wordt eind deze maand verwacht.