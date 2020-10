‘Meer inkomenssteun nodig in tweede coronagolf’

In Nederland is meer inkomenssteun nodig voor mensen zonder werk om iedereen door de tweede coronagolf te loodsen. Met die oproep komt FNV. Daarnaast wil de vakbond dat de steunpakketten van de overheid vanaf 1 januari niet worden afgebouwd zodat meer bedrijven hun mensen aan het werk kunnen houden.

„Flink wat mensen maken zich grote zorgen om hun baan, en bijna iedereen denkt dat de werkloosheid flink gaat oplopen”, zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha. Volgens hem gaat de crisis langer duren dan we hoopten en de kans dat mensen snel aan ander werk geholpen worden, zal hierdoor afnemen.

„Wij pleiten daarom voor een Tijdelijke Regeling Ondersteuning Inkomen (TRIO) van 1500 euro per maand. Zo kan het inkomen van mensen die door de crisis acuut in financiële nood komen enigszins op peil blijven.” Boufangacha denkt dat zo’n regeling ook de economie kan helpen, omdat de bestedingen van mensen erdoor aangejaagd kunnen worden.

FNV vindt ook dat de vermogens- en partnertoets tijdelijk moet worden losgelaten zodat meer mensen in aanmerking komen voor een uitkering. „Zo komt een ontslagen bagagemedewerker, die geen WW-uitkering meer heeft en samenwoont met een zorgmedewerker met een modaal inkomen, niet in aanmerking voor de bijstand omdat zijn partner ‘te veel’ verdient.” Er is nu ook geen recht op bijstand voor mensen die wat spaargeld hebben opgebouwd. „Veel jongeren die hun baan hebben verloren en zzp’ers zijn hierdoor de dupe”, aldus de vakbondsbestuurder.

De komende dagen zullen sociale partners en het kabinet in overleg gaan over het steunpakket. „Wij vinden dat het kabinet rekening moet houden met de aangescherpte maatregelen door het uitbreken van de tweede coronagolf en alles uit de kast moet halen om mensen te ondersteunen.”